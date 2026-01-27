Logorarsi fisicamente

SOLUZIONE: ESAURIRSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Logorarsi fisicamente" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Logorarsi fisicamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Esaurirsi? Quando si utilizza troppo una parte del corpo senza riposo, si tende a sentirsi stanchi e privi di energie, come se si fosse consumata completamente. Questo stato di stanchezza estrema deriva dall'uso prolungato e intenso, che porta a una sensazione di svuotamento fisico. È un affaticamento che può verificarsi dopo un'attività intensa o prolungata, lasciando il corpo senza riserve.

La soluzione associata alla definizione "Logorarsi fisicamente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Logorarsi fisicamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Esaurirsi:

E Empoli S Savona A Ancona U Udine R Roma I Imola R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Logorarsi fisicamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

