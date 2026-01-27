Fare una cosa prima del tempo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fare una cosa prima del tempo' è 'Anticipare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTICIPARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fare una cosa prima del tempo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare una cosa prima del tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Anticipare? L'atto di agire prima che sia il momento previsto si chiama anticipare. È come prevedere un evento e agire di conseguenza, spesso per ottenere un vantaggio o prepararsi adeguatamente. Questa azione può riguardare molte situazioni, dalla pianificazione di un progetto alla risposta a un'imminente esigenza. Anticipare permette di essere pronti in anticipo, evitando imprevisti e migliorando l'efficienza.

Se la definizione "Fare una cosa prima del tempo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare una cosa prima del tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Anticipare:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como I Imola P Padova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare una cosa prima del tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

