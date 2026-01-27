Un centro operativo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un centro operativo

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un centro operativo' è 'Quartier Generale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARTIER GENERALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un centro operativo" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un centro operativo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Quartier Generale? Il luogo dove si coordinano le attività principali di un'organizzazione o di un gruppo è chiamato così. È il punto di riferimento strategico e decisionale, spesso situato in una posizione centrale. Da qui si gestiscono le operazioni, si pianificano le mosse future e si raccolgono le informazioni più importanti. Il termine richiama l'idea di una base di comando e controllo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un centro operativo nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Quartier Generale

Se la definizione "Un centro operativo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un centro operativo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Quartier Generale:

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma T Torino I Imola E Empoli R Roma G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un centro operativo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La base delle operazioniArbor centro del MichiganTrofeo in centroUrlo in centroCentro di tosaturaCentro di vita