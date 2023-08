La base delle operazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La base delle operazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : QUARTIER GENERALE

Significato/Curiosita : La base delle operazioni

Nell'ambito dell'operazione "sarissa" dell'international security assistance force (isaf). lo stato maggiore della difesa ne coordinava le operazioni attraverso... Di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il quartier generale (abbreviato qg o hq dall'inglese "headquarters") indica un luogo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La base delle operazioni : base; delle; operazioni; Condimento per carni a base di uovo e limone; Un piatto a base di pesce; Ruolo del base ball fra prima e seconda base ; Lo è il 2 di 16 in base 4; Sta alla base di una bruschetta; Pianta delle Composite; Una delle maggiori città del Canada; Rigonfie infiammazioni delle palpebre; Il fulcro delle foto secondo Roland Barthes; Il cielo non più terso a causa delle nuvole; operazioni militari per conquistare una rocca; operazioni militari; La normale durata delle operazioni di carico e scarico d una nave; La scatola che registra le operazioni del pilota; Soldati USA preposti a operazioni anfibie ing;

Cerca altre Definizioni