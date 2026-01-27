Atto amministrativo di un dicastero

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Atto amministrativo di un dicastero' è 'Decreto Ministeriale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECRETO MINISTERIALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Atto amministrativo di un dicastero" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atto amministrativo di un dicastero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Decreto Ministeriale? Un decreto emanato da un ministero che ha valenza ufficiale e normativa, spesso utilizzato per regolamentare aspetti specifici delle sue competenze. È uno strumento formale attraverso il quale l'amministrazione pubblica esercita il suo potere decisionale. Questo atto permette di attuare leggi e di stabilire regole precise, garantendo un'applicazione uniforme delle politiche ministeriali.

Atto amministrativo di un dicastero nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Decreto Ministeriale

La definizione "Atto amministrativo di un dicastero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Atto amministrativo di un dicastero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Decreto Ministeriale:

D Domodossola E Empoli C Como R Roma E Empoli T Torino O Otranto M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Atto amministrativo di un dicastero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

