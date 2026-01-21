Un cane segugio

SOLUZIONE: BASSET

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cane segugio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane segugio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Basset? Il basset è un cane con orecchie lunghe e corpo compatto, noto per la sua capacità di seguire tracce olfattive con grande abilità. La sua natura persistente e il fiuto sviluppato lo rendono un eccellente segugio, spesso impiegato nella caccia per seguire la selvaggina nascosta tra boschi e cespugli. La sua dedizione e il suo istinto di ricerca sono caratteristiche distintive di questa razza in grado di trovare la via anche in terreni complicati.

Se la definizione "Un cane segugio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane segugio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Basset:

B Bologna A Ancona S Savona S Savona E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane segugio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

