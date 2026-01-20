Un verbo del sarto

SOLUZIONE: MISURARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un verbo del sarto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un verbo del sarto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Misurare? Il termine si riferisce all'azione di determinare le dimensioni di un oggetto o di una persona, spesso utilizzata nel contesto della sartoria. È fondamentale per creare capi che si adattino perfettamente, garantendo comfort e stile. La misurazione permette di ottenere dati precisi per realizzare vestiti su misura o adeguati alle proporzioni del cliente. È un passaggio essenziale nel processo di confezionamento di abiti e abbigliamento.

La soluzione associata alla definizione "Un verbo del sarto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un verbo del sarto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Misurare:

M Milano I Imola S Savona U Udine R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un verbo del sarto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

