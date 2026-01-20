Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici' è 'Marne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Marne? Le marne sono rocce composte da calcare e argilla, utilizzate per produrre cemento idraulico. La loro composizione permette di ottenere materiali durevoli e resistenti, ideali per costruzioni e lavori edilizi. La presenza di argilla conferisce loro plasticità, facilitando le lavorazioni. Queste rocce sono fondamentali nell'edilizia grazie alle loro proprietà di legame e solidità.

Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marne

Quando la definizione "Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marne:

M Milano A Ancona R Roma N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Varietà di calcare argilloso impiegate per preparare cementi idraulici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

