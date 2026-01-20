Uno sull altro nel muro

SOLUZIONE: MATTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sull altro nel muro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sull altro nel muro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mattone? Un elemento utilizzato per edificare pareti, posizionato sopra un altro per creare una struttura solida. È un componente fondamentale dell'architettura, spesso di terracotta o altri materiali resistenti. La sua funzione principale è sostenere e delimitare gli spazi, contribuendo alla stabilità dell'edificio. Con la sua forma rettangolare, permette di costruire muri robusti e duraturi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno sull altro nel muro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sull altro nel muro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mattone:

M Milano A Ancona T Torino T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sull altro nel muro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

