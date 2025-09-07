Viene cotto nella fornace

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Viene cotto nella fornace' è 'Mattone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATTONE

Perchè la soluzione è Mattone? Un mattone è un elemento che si ottiene cotto nella fornace, rendendolo resistente e adatto alla costruzione. Si utilizza da secoli per edificare case, muri e strutture, grazie alla sua robustezza e durabilità. È un materiale fondamentale nell’arte di costruire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Viene cotto nella fornace

Viene cotto nella fornace Risposta: MATTONE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: E

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Viene cotto nella fornace nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mattone

Per risolvere la definizione "Viene cotto nella fornace", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mattone'.

Le 7 lettere della soluzione

M Milano A Ancona T Torino T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Mattone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Viene cotto nella fornace". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.