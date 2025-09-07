Viene cotto nella fornace
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Viene cotto nella fornace' è 'Mattone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MATTONE
Perchè la soluzione è Mattone? Un mattone è un elemento che si ottiene cotto nella fornace, rendendolo resistente e adatto alla costruzione. Si utilizza da secoli per edificare case, muri e strutture, grazie alla sua robustezza e durabilità. È un materiale fondamentale nell’arte di costruire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Viene cotto nella fornace
- Risposta: MATTONE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Viene cotto nella fornace nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mattone
Per risolvere la definizione "Viene cotto nella fornace", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mattone'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Mattone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Viene cotto nella fornace". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con viene: È formato dai possibili acquirenti del prodotto che viene reclamizzato
Con cotto: Se ha perso la testa è cotto
Con fornace: Prodotti della fornace