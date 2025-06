Rivestimento della sponda dei fiumi contro le piene nei cruciverba: la soluzione è Paratia

Home / Soluzioni Cruciverba / Rivestimento della sponda dei fiumi contro le piene

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rivestimento della sponda dei fiumi contro le piene' è 'Paratia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARATIA

Curiosità e Significato di Paratia

La soluzione Paratia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Paratia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Paratia? La paratia è un muro o barriera costruita lungo le sponde dei fiumi per proteggerle dalle piene e prevenire l'erosione del terreno. Grazie a questa struttura, si controlla il livello dell'acqua e si riducono i danni causati dalle acque impetuose, garantendo maggiore sicurezza e stabilità alle aree circostanti. È una soluzione fondamentale per la tutela del territorio e delle comunità che vi abitano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il tramezzo a prova d acquaSepara due settori di una naveTramezzo da naveGara ciclistica in salita contro il tempoPassaggio da una sponda all altraAtto contro la legge

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paratia

La definizione "Rivestimento della sponda dei fiumi contro le piene" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S D M A E O I M A E N T O N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEMANSIONAMENTO" DEMANSIONAMENTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.