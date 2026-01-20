Lo è un poliziotto

SOLUZIONE: AGENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è un poliziotto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un poliziotto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Agente? Un agente è un professionista che svolge funzioni di controllo e sicurezza, intervenendo per mantenere l'ordine pubblico e garantire la legge. È spesso impiegato nelle forze di polizia, dove il suo ruolo è fondamentale per proteggere i cittadini e assicurare il rispetto delle norme. La sua presenza è riconoscibile attraverso divise e distintivi, e il suo compito principale è vigilare e intervenire in situazioni di emergenza o di illegalità.

Quando la definizione "Lo è un poliziotto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un poliziotto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Agente:

A Ancona G Genova E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un poliziotto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

