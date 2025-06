Quella di San Patrignano fu fondata da Muccioli nei cruciverba: la soluzione è Comunita

COMUNITA

Curiosità e Significato di Comunita

La parola Comunita è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Comunita.

Perché la soluzione è Comunita? Comunità indica un gruppo di persone che condividono obiettivi, valori e spazi di vita. È il luogo in cui si crea un senso di appartenenza e supporto reciproco, fondamentale per affrontare sfide comuni. Nel contesto di San Patrignano, rappresenta un ambiente di recupero e solidarietà per chi cerca una seconda possibilità. È questa energia di collaborazione che rende una comunità davvero forte e speciale.

Come si scrive la soluzione Comunita

C Como

O Otranto

M Milano

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

