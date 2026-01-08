Sono imprenditori agricoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono imprenditori agricoli

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Sono imprenditori agricoli' è 'Coltivatori Diretti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLTIVATORI DIRETTI

Perché la soluzione è Coltivatori Diretti? I coltivatori diretti sono coloro che gestiscono direttamente le proprie terre agricole, occupandosi della coltivazione e della cura delle piante senza intermediari. Questa figura rappresenta un collegamento stretto tra chi lavora la terra e il prodotto finale, spesso con un forte legame con il territorio e una gestione autonoma delle attività agricole. La loro presenza è fondamentale per mantenere viva la tradizione rurale e sostenere l'economia locale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono imprenditori agricoli" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono imprenditori agricoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono imprenditori agricoli nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Coltivatori Diretti

La definizione "Sono imprenditori agricoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono imprenditori agricoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Coltivatori Diretti:

C Como O Otranto L Livorno T Torino I Imola V Venezia A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono imprenditori agricoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana