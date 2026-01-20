Illustre famiglia dell antica Roma

Home / Soluzioni Cruciverba / Illustre famiglia dell antica Roma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Illustre famiglia dell antica Roma' è 'Iulia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IULIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Illustre famiglia dell antica Roma" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Illustre famiglia dell antica Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Iulia? Iulia è una delle famiglie più importanti e prestigiose dell'antica Roma, appartenente alla gens Iulia. Questa stirpe ha dato alla città figure di grande rilievo storico, come Giulio Cesare. La famiglia rappresenta un esempio di nobiltà e influenza politica, lasciando un segno indelebile nella storia romana. La loro fama si tramanda attraverso le generazioni, simbolo di potere e virtù romane.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Illustre famiglia dell antica Roma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iulia

Per risolvere la definizione "Illustre famiglia dell antica Roma", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Illustre famiglia dell antica Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Iulia:

I Imola U Udine L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Illustre famiglia dell antica Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La gens di CesareIl Marzio tra i sette re dell antica RomaGiochi dell antica RomaUn nobile dell antica RomaIl Marzio dell antica RomaUn fante armato di lancia dell antica Roma