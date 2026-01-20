Gomma ricavata da fusti vegetali

SOLUZIONE: ADRAGANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gomma ricavata da fusti vegetali" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gomma ricavata da fusti vegetali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Adragante? Un adragante è una sostanza di origine vegetale che viene estratta dai fusti di alcune piante. Questo ingrediente viene spesso utilizzato in vari processi industriali e nella produzione di alimenti per migliorare la consistenza e stabilizzare le miscele. La sua origine naturale e le proprietà specifiche lo rendono prezioso in molte applicazioni. Contribuisce a ottenere risultati migliori e più duraturi nei prodotti finali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gomma ricavata da fusti vegetali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gomma ricavata da fusti vegetali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Adragante:

A Ancona D Domodossola R Roma A Ancona G Genova A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gomma ricavata da fusti vegetali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

