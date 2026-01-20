È famoso quello Atlantico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È famoso quello Atlantico' è 'Patto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È famoso quello Atlantico" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È famoso quello Atlantico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Patto? Un accordo tra nazioni o gruppi che si impegnano a rispettare determinati principi o obblighi. Spesso riguarda alleanze politiche o militari, come un impegno condiviso per la pace o la sicurezza. La parola richiama un'intesa formale e ufficiale sottoscritta da più parti. In ambito internazionale, un patto rappresenta un impegno importante tra paesi, simbolo di collaborazione e fiducia reciproca.

La soluzione associata alla definizione "È famoso quello Atlantico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È famoso quello Atlantico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Patto:

P Padova A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È famoso quello Atlantico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

