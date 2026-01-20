Le distrazioni dei dongiovanni
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le distrazioni dei dongiovanni' è 'Amori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AMORI
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le distrazioni dei dongiovanni" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le distrazioni dei dongiovanni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Amori? Le relazioni amorose fugaci e spesso superficiali sono caratteristiche di chi si lascia catturare dalle passioni momentanee, senza impegnarsi profondamente. Questi incontri spesso portano a confusione e insoddisfazione, poiché mancano di sincerità e impegno reale. La superficialità di tali avventure può distrarre dalle relazioni autentiche e durature, creando un ciclo di emozioni effimere. Questi amori effimeri rappresentano le distrazioni di chi cerca solo divertimento, ignorando il valore di un legame stabile.
Le distrazioni dei dongiovanni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amori
In presenza della definizione "Le distrazioni dei dongiovanni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le distrazioni dei dongiovanni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Amori:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le distrazioni dei dongiovanni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
