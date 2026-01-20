Le distrazioni dei dongiovanni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le distrazioni dei dongiovanni' è 'Amori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le distrazioni dei dongiovanni" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le distrazioni dei dongiovanni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Amori? Le relazioni amorose fugaci e spesso superficiali sono caratteristiche di chi si lascia catturare dalle passioni momentanee, senza impegnarsi profondamente. Questi incontri spesso portano a confusione e insoddisfazione, poiché mancano di sincerità e impegno reale. La superficialità di tali avventure può distrarre dalle relazioni autentiche e durature, creando un ciclo di emozioni effimere. Questi amori effimeri rappresentano le distrazioni di chi cerca solo divertimento, ignorando il valore di un legame stabile.

In presenza della definizione "Le distrazioni dei dongiovanni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le distrazioni dei dongiovanni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amori:

A Ancona M Milano O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le distrazioni dei dongiovanni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

