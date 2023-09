de femmes: è l equivalente del nostro dongiovanni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: de femmes: è l equivalente del nostro dongiovanni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOMBEUR

Significato/Curiosita : De femmes: e l equivalente del nostro dongiovanni

Corteggiamento, come un dongiovanni, un latin lover o semplicemente un donnaiolo, sciupafemmine, casanova, tombeur de femmes, rubacuori, seduttore, e una numerosa... Circoscritto alle sole capacità velocistiche: la goliardia e la fama di tombeur de femme gli hanno dato una grande popolarità, ma anche le polemiche facevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

