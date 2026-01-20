È destinato a fallire in un paese di astemi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È destinato a fallire in un paese di astemi' è 'Taverniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVERNIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È destinato a fallire in un paese di astemi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È destinato a fallire in un paese di astemi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Taverniere? Un individuo che lavora come colui che serve il vino potrebbe trovarsi in difficoltà in una società di astemi, poiché il suo ruolo si basa sul consumo di alcol. La sua professione, essenzialmente legata all'offerta di bevande alcoliche, potrebbe risultare inutile o mal vista in un contesto dove si evitano tali sostanze. La sua attività rischia di non essere apprezzata o di perdere significato in un ambiente che disprezza l'alcol.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È destinato a fallire in un paese di astemi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È destinato a fallire in un paese di astemi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Taverniere:

T Torino A Ancona V Venezia E Empoli R Roma N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È destinato a fallire in un paese di astemi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

