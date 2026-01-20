Animali come mufloni e pecore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animali come mufloni e pecore' è 'Ovini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Animali come mufloni e pecore" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Animali come mufloni e pecore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ovini? Gli ovini sono mammiferi appartenenti alla famiglia dei bovidi, noti per la produzione di lana e carne. Questi animali, come pecore e mufloni, sono allevati in molte regioni del mondo e svolgono un ruolo importante nell'agricoltura. La loro adattabilità e il loro comportamento sociale li rendono fondamentali per gli allevatori. Sono simbolo di ruralità e tradizione in molte culture.

Animali come mufloni e pecore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovini

In presenza della definizione "Animali come mufloni e pecore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Animali come mufloni e pecore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ovini:

O Otranto V Venezia I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Animali come mufloni e pecore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

