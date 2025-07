Lo sono animali come pecore e agnelli nei cruciverba: la soluzione è Ovini

OVINI

Curiosità e Significato di Ovini

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ovini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ovini? Gli ovini sono gli animali della famiglia dei bovidi, come pecore e agnelli, noti per la produzione di lana, carne e latte. Sono allevati in molte regioni del mondo e rappresentano una risorsa importante nell’agricoltura. La parola indica tutto il gruppo di questi mammiferi ovipari, simbolo di pastoralismo e tradizione rurale. Conosciuti anche per il loro ruolo nelle festività e nelle tradizioni locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono gli animali dalla temperatura stabileLo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli già formatiLo sono anche gli uomini come animaliLo sono certi stadi di animali abbozzatiLo sono pecore e capre

Come si scrive la soluzione Ovini

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A E S T I Mostra soluzione



