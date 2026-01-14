Uno studioso dei primi libri a stampa

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno studioso dei primi libri a stampa

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Uno studioso dei primi libri a stampa' è 'Incunabolista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCUNABOLISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno studioso dei primi libri a stampa" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno studioso dei primi libri a stampa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Incunabolista? Un incunabolista è un esperto che si dedica allo studio dei primi libri stampati, risalenti ai tempi pionieristici della stampa nel XV secolo. La sua attenzione si concentra sulla conservazione, analisi e valorizzazione di questi volumi antichi, fondamentali per la storia della cultura e della tipografia. Attraverso il suo lavoro contribuisce a preservare un patrimonio unico che ha segnato l'inizio dell'era della stampa moderna.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uno studioso dei primi libri a stampa nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Incunabolista

La soluzione associata alla definizione "Uno studioso dei primi libri a stampa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno studioso dei primi libri a stampa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Incunabolista:

I Imola N Napoli C Como U Udine N Napoli A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno studioso dei primi libri a stampa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antichi libri a stampaI primi 5 libri della BibbiaI primi cinque libri della BibbiaSi servono prima dei primiÈ uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori