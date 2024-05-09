Umbro di città nei cruciverba: la soluzione è Ternano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Umbro di città' è 'Ternano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERNANO

Curiosità e Significato di Ternano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ternano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Come si scrive la soluzione Ternano

Se "Umbro di città" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O À E N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONESTÀ" ONESTÀ

