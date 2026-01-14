Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa' è 'Rione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rione? In molte città, quando si cerca una casa, si considerano i diversi quartieri per trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Questi insediamenti urbani sono suddivisi per agevolare la gestione e la vita quotidiana dei residenti. Ogni area ha caratteristiche proprie che influenzano la scelta di un'abitazione. La conoscenza di queste suddivisioni aiuta a orientarsi meglio nel panorama cittadino.

La soluzione associata alla definizione "Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rione:

R Roma I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se ne tiene conto nelle grandi città nello scegliere casa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

