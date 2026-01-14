Rompersi guastarsi

SOLUZIONE: SCASSARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rompersi guastarsi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rompersi guastarsi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scassarsi? Quando un oggetto o una parte del corpo si rompe o smette di funzionare correttamente, si dice che si è scassata. Questo termine indica un danno che compromette l'uso normale di qualcosa. Può riferirsi a cose come un elettrodomestico oppure a parti del corpo che si sono fatte male. La parola esprime quindi l'idea di un'interruzione o danno che rende impossibile usare l'oggetto come prima.

La soluzione associata alla definizione "Rompersi guastarsi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rompersi guastarsi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scassarsi:

S Savona C Como A Ancona S Savona S Savona A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rompersi guastarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

