MALLEABILE

Curiosità e Significato di Malleabile

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Malleabile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Malleabile? Malleabile indica un metallo che si può modellare e appiattire in fogli senza rompersi, come il rame o l’oro. Questa caratteristica permette di creare lamine sottili e complesse senza danneggiarli, rendendoli ideali per vari usi industriali e artistici. In breve, un metallo malleabile è facile da lavorare e deformare, facilitando la creazione di oggetti e decorazioni sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Malleabile

Se "Lo è il metallo che può essere ridotto in lamine senza rompersi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

