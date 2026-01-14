Lo parlano gli Etiopi

SOLUZIONE: AMARICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo parlano gli Etiopi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo parlano gli Etiopi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Amarico? L'amarico è una lingua parlata principalmente in Etiopia, rappresentando una delle lingue ufficiali del paese. È usata quotidianamente da milioni di persone e ha un ruolo importante nella cultura e nella storia etiope. Questa lingua si distingue per la sua scrittura e per la sua ricca tradizione orale, contribuendo a mantenere vive le identità locali. Parlarlo significa appartenere a una comunità con una lunga e significativa eredità culturale.

Per risolvere la definizione "Lo parlano gli Etiopi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo parlano gli Etiopi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Amarico:

A Ancona M Milano A Ancona R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo parlano gli Etiopi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

