Ha moltissimi atomi nei cruciverba: la soluzione è Macro Molecola

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha moltissimi atomi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ha moltissimi atomi' è 'Macro Molecola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACRO MOLECOLA

Curiosità e Significato di "Macro Molecola"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Macro Molecola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Macro Molecola? La frase Ha moltissimi atomi si riferisce a una macro-molecola, che è una grande molecola composta da un numero significativo di atomi. Queste strutture complesse, come le proteine, gli acidi nucleici e i polisaccaridi, sono fondamentali per la vita, poiché svolgono ruoli cruciali nelle funzioni biologiche e nella struttura degli organismi. In sostanza, le macro-molecole sono i mattoni fondamentali della biologia, essenziali per la costruzione delle cellule e il mantenimento della

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gergalmente ha moltissimi soldiHa moltissimi nemici tra zoofili e ambientalistiShow che ha lanciato moltissimi comici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macro Molecola

Hai trovato la definizione "Ha moltissimi atomi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

C Como

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

L Livorno

E Empoli

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V O I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OVINO" OVINO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.