Non amano le novità

Home / Soluzioni Cruciverba / Non amano le novità

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non amano le novità' è 'Passatisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSATISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non amano le novità" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non amano le novità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Passatisti? I passatisti sono persone che preferiscono mantenere le abitudini e le tradizioni del passato, mostrando resistenza ai cambiamenti e alle novità. La loro tendenza è di conservare ciò che conoscono bene, evitando di adottare idee o pratiche moderne. Spesso si sentono più a loro agio con ciò che è familiare, mostrando scetticismo verso il nuovo. Questa attitudine può derivare da una volontà di preservare valori o da una nostalgia per tempi passati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non amano le novità nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Passatisti

Se la definizione "Non amano le novità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non amano le novità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Passatisti:

P Padova A Ancona S Savona S Savona A Ancona T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non amano le novità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono legati alle vecchie usanzePrincipio di novitàCosì amano stare i meno socievoliAmano la magniloquenzaAmano il dolce far nienteAmano litigare