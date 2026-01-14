Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli' è 'Atreo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATREO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Atreo? Atreo è noto nella mitologia come il fratello che, nel tentativo di vendetta, servì a Tieste la carne dei propri figli. Questa storia rappresenta un episodio di crudeltà e vendetta estrema tra i membri della famiglia reale di Micene. La sua figura incarna il dramma e le conseguenze di passioni incontrollate, diventando simbolo di tradimento e sofferenza familiare.

Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Atreo

In presenza della definizione "Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Atreo:

A Ancona T Torino R Roma E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mitico fratello che imbandì a Tieste la carne dei figli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

