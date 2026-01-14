Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore' è 'Sepúlveda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEPÚLVEDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sepúlveda? Luis è l'autore che ha scritto Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, un'opera che riflette il suo stile e le sue tematiche. La sua scrittura si distingue per sensibilità e profondità, spesso ispirata dalla cultura latinoamericana. Sepúlveda, noto autore, ha contribuito a far conoscere questa narrazione intensa e coinvolgente, che esplora i sentimenti umani attraverso personaggi autentici e storie toccanti.

Per risolvere la definizione "Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sepúlveda:

S Savona E Empoli P Padova Ú - L Livorno V Venezia E Empoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luis : scrisse Il vecchio che leggeva romanzi d amore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

