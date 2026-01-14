Le dirigono gli amministratori

Home / Soluzioni Cruciverba / Le dirigono gli amministratori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le dirigono gli amministratori' è 'Aziende'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AZIENDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le dirigono gli amministratori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le dirigono gli amministratori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Aziende? Le organizzazioni che vengono gestite e coordinate da persone incaricate di prendere decisioni strategiche e operative sono chiamate aziende. Sono strutture create per produrre beni o servizi, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del mercato e ottenere profitto. Gli amministratori sono responsabili di dirigere le attività e stabilire le politiche necessarie per il funzionamento efficiente. Queste entità svolgono un ruolo fondamentale nell’economia e nella società, contribuendo allo sviluppo e all’occupazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le dirigono gli amministratori nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Aziende

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le dirigono gli amministratori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le dirigono gli amministratori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aziende:

A Ancona Z Zara I Imola E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le dirigono gli amministratori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Contempla i progetti con cui le aziende supportano le organizzazioni no-profitDitte case commercialiLi dirigono gli arbitriSi dirigono al centroSi dirigono verso il pallinoAmministratori parsimoniosiAmministratori di aziende