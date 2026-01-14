Dà spettacoli sotto il tendone

SOLUZIONE: CIRCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà spettacoli sotto il tendone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà spettacoli sotto il tendone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Circo? Un luogo dove artisti, acrobati e animali si esibiscono sotto una grande tenda, regalando emozioni e meraviglia al pubblico. È un intrattenimento popolare che unisce magia, destrezza e fantasia, spesso accompagnato da musica e luci colorate. Questo spazio temporaneo crea un mondo fantastico, attirando grandi e piccini in un viaggio tra sogno e realtà.

Se la definizione "Dà spettacoli sotto il tendone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà spettacoli sotto il tendone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Circo:

C Como I Imola R Roma C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà spettacoli sotto il tendone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

