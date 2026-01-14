Percossa o battuta

Home / Soluzioni Cruciverba / Percossa o battuta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Percossa o battuta' è 'Colpita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLPITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Percossa o battuta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Percossa o battuta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Colpita? Quando qualcuno riceve una coltellata o un colpo improvviso, si parla di una battuta o percossa che provoca dolore o danno. Questo termine descrive un impatto fisico che può essere dato con forza e rapidità, lasciando un segno evidente o semplicemente causando disagio. La parola si collega all'atto di essere colpiti, evidenziando un contatto violento o improvviso che può avvenire in diverse situazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Percossa o battuta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Colpita

Per risolvere la definizione "Percossa o battuta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Percossa o battuta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Colpita:

C Como O Otranto L Livorno P Padova I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Percossa o battuta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Raggiunta dal proiettileToccata violentementeStrada molto battutaLa frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applausoBattuta vincenteLa battuta dei film comiciNon di rado viene battuta