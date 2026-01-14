La Golda che fu premier dello Stato d Israele

Home / Soluzioni Cruciverba / La Golda che fu premier dello Stato d Israele

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Golda che fu premier dello Stato d Israele' è 'Meir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEIR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Golda che fu premier dello Stato d Israele" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Golda che fu premier dello Stato d Israele". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Meir? Golda, figura politica di spicco, ha ricoperto il ruolo di prima ministra in Israele, influenzando profondamente la storia del paese. La sua leadership è ricordata per il coraggio e la determinazione nel momento di grandi sfide nazionali. È stata una delle prime donne a guidare uno Stato moderno, lasciando un'impronta significativa nel panorama politico internazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Golda che fu premier dello Stato d Israele nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Meir

Se la definizione "La Golda che fu premier dello Stato d Israele" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Golda che fu premier dello Stato d Israele" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Meir:

M Milano E Empoli I Imola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Golda che fu premier dello Stato d Israele" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Golda : guidò IsraeleLa Golda statista israelianaIl Begin premio Nobel che fu Premier d IsraeleGolda che fu premierFu segretario di Stato UsaDom che fu un premier malteseIl movimento che portò alla formazione dello Stato d Israele