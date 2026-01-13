Taccagni avari

SOLUZIONE: SPILORCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Taccagni avari" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Taccagni avari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Spilorci? Gli spilorci sono persone che tendono a essere molto parsimoniose, evitando di spendere anche quando sarebbe giusto farlo. La loro natura è caratterizzata da un atteggiamento di estrema parsimonia e desiderio di accumulare risorse, spesso a discapito della generosità. Questa caratteristica li rende noti per la loro avarizia e per il poco desiderio di condividere o investire in modo disinteressato.

Se la definizione "Taccagni avari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Taccagni avari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spilorci:

S Savona P Padova I Imola L Livorno O Otranto R Roma C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Taccagni avari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

