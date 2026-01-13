Una tosse ciuchina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una tosse ciuchina' è 'Asinina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASININA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una tosse ciuchina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una tosse ciuchina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Asinina? Una tosse che ricorda un suono acuto e stridente, simile a un richiamo insistente, spesso accompagnata da un tono irritato o fastidioso. Questo tipo di tosse può sembrare un richiamo insistente e un po' stridente, come un suono acuto e ripetitivo. La descrizione si collega a un suono che può sembrare asino, caratterizzato da un tono forte e persistente.

La definizione "Una tosse ciuchina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una tosse ciuchina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Asinina:

A Ancona S Savona I Imola N Napoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una tosse ciuchina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

