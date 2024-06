Caramella per la tosse

: Una compressa è una forma farmaceutica solida contenente una dose unica di uno o più principi attivi, ottenuta generalmente per compressione di un volume di particelle (in genere polveri) e destinate a somministrazione orale. Le compresse sono la forma farmaceutica più comoda e favorevole per la compliance del paziente. .

Italiano: Sostantivo: pasticca f sing (pl.: pasticche) . (medicina) (farmacologia) pastiglia dolce o medicamentosa. (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) piastra di lega metallica e di piccole dimensioni, che nei freni a disco per autoveicoli, quando viene azionato il freno, va a premere sul disco causando la frenatura delle ruote. Sillabazione: pa | stìc | ca. Pronuncia: IPA: /pas'tikka/ .