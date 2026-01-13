Regnò a Babilonia

SOLUZIONE: HAMMURABI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regnò a Babilonia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regnò a Babilonia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Hammurabi? Hammurabi fu un sovrano che governò a Babilonia, lasciando un'impronta indelebile nella storia della civiltà mesopotamica. È famoso per aver stabilito un codice di leggi scritto, che regolava la vita quotidiana e la giustizia tra i cittadini. La sua figura rappresenta il primo esempio di un sistema legale codificato, simbolo di autorità e ordine. La sua influenza si diffuse ben oltre la sua epoca, diventando un modello per le successive civiltà.

Quando la definizione "Regnò a Babilonia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regnò a Babilonia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Hammurabi:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regnò a Babilonia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

