DINDON

Curiosità e Significato di Dindon

Vuoi sapere di più su Dindon? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Dindon.

Perché la soluzione è Dindon? DINDON è un termine che indica un uccello simile a un tacchino, spesso usato anche in senso figurato per descrivere una persona sciocca o goffa. La parola deriva dal suono buffo e squillante che ricorda il rintocco di una campana, richiamato nel gioco di parole della domanda. In definitiva, dindon è un modo colorato per definire qualcuno un po' ingenuo o buffo.

Come si scrive la soluzione Dindon

Hai trovato la definizione "I continui rintocchi della campana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

