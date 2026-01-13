Con esso si tocca il cielo

SOLUZIONE: DITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Con esso si tocca il cielo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con esso si tocca il cielo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dito? Il dito è quella parte del corpo che, con un gesto o tocco, permette di avvicinarsi simbolicamente al cielo. Attraverso il movimento delle dita si può esprimere emozioni, indicare o semplicemente sentire. È uno strumento fondamentale per interagire con il mondo esterno, facilitando la comunicazione e l'esplorazione. Con un dito si può anche raggiungere, toccare e sentire, avvicinandosi così all'idea di toccare il cielo.

Per risolvere la definizione "Con esso si tocca il cielo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con esso si tocca il cielo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dito:

D Domodossola I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con esso si tocca il cielo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

