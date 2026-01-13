Come un provvedimento disdetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Come un provvedimento disdetto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come un provvedimento disdetto' è 'Revocato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REVOCATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come un provvedimento disdetto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come un provvedimento disdetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Revocato? Quando un'azione o un accordo viene annullato o rifiutato prima di essere eseguito, si parla di qualcosa che è stato revocato. Questo termine indica che una decisione precedentemente presa viene cancellata o annullata, lasciando tutto come prima. La revoca può riguardare contratti, autorizzazioni o ordini e implica che non sono più validi o efficaci.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come un provvedimento disdetto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Revocato

La soluzione associata alla definizione "Come un provvedimento disdetto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come un provvedimento disdetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Revocato:

R Roma E Empoli V Venezia O Otranto C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come un provvedimento disdetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Annullato dal contrordineUn provvedimento per dilazionare i debiti con il fiscoUn provvedimento contro gli atti eversiviProvvedimento a tutela dei creditoriUn provvedimento comunaleUn provvedimento a tutela dei creditori