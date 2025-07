Supporto di memoria del Pc nei cruciverba: la soluzione è Drive

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Supporto di memoria del Pc' è 'Drive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRIVE

Curiosità e Significato di Drive

Vuoi sapere di più su Drive? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Drive.

Perché la soluzione è Drive? Il supporto di memoria del PC è il dispositivo che permette di archiviare e recuperare dati, come documenti, foto o programmi. Tra i più comuni ci sono hard disk, SSD e unità di memoria rimovibili come le chiavette USB. Questi supporti sono fondamentali per conservare le informazioni in modo sicuro e rapido, garantendo il funzionamento efficace del computer.

Come si scrive la soluzione Drive

Se "Supporto di memoria del Pc" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N A P E N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIANTANE" PIANTANE

