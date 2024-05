La Soluzione ♚ Ha sposato una madre

: PATRIGNO

Curiosità su Ha sposato una madre: Avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. per impedire che la profezia si avverasse, laio fece abbandonare il proprio figlio su una montagna, con i piedi... La parentela è un vincolo costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici, tra le persone che hanno in comune uno stipite (articolo 74 del codice civile italiano). Il termine deriva dal latino parens, parentis che però significava propriamente genitori, infatti nel mondo romano quando ci si riferiva alla parentela si utilizzava il termine propinqui, che significa «coloro che sono vicini». In linguistica i termini utilizzati per indicare un grado di parentela sono detti singenionimi.

