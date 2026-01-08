Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star' è 'Beverly Hills'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BEVERLY HILLS
Perché la soluzione è Beverly Hills? Una zona esclusiva di Los Angeles famosa per le sue case di lusso e per essere la dimora di numerose celebrità. È un quartiere rinomato per il suo stile di vita glamour e l'alta presenza di star del cinema e della televisione. Le sue strade eleganti e gli ambienti raffinati attirano molti visitatori e media. Questo sobborgo rappresenta il simbolo del successo e del prestigio nel mondo dello spettacolo.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Se la definizione "Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Beverly Hills:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sobborgo di Los Angeles in cui risiedono molte star" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
