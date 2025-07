Celebre città californiana nei cruciverba: la soluzione è Beverly Hills

BEVERLY HILLS

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Beverly Hills? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Beverly Hills.

Perché la soluzione è Beverly Hills? Beverly Hills è una celebre città californiana conosciuta per il lusso, le case di personaggi famosi e le boutique di alta moda. Situata a pochi chilometri da Los Angeles, rappresenta il sogno di tanti per il suo stile di vita glamour e esclusivo. Un simbolo di ricchezza e prestigio che affascina visitatori e star di tutto il mondo.

La definizione "Celebre città californiana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

