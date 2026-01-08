In quella elettorale si esprime il proprio voto

Home / Soluzioni Cruciverba / In quella elettorale si esprime il proprio voto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In quella elettorale si esprime il proprio voto' è 'Cabina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CABINA

Perché la soluzione è Cabina? Una cabina è un spazio riservato dove gli elettori possono esprimere il loro voto in modo segreto e sicuro, garantendo la libertà di scelta durante le elezioni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In quella elettorale si esprime il proprio voto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In quella elettorale si esprime il proprio voto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In quella elettorale si esprime il proprio voto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cabina

La soluzione associata alla definizione "In quella elettorale si esprime il proprio voto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In quella elettorale si esprime il proprio voto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cabina:

C Como A Ancona B Bologna I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In quella elettorale si esprime il proprio voto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È mobile nell ascensoreLa camera del capitanoHa la cuccetta e l oblòEsprime il non voto di chi si reca alle urneLo ha colorito chi si esprime con vivacitàSi può giurare solo sul proprioLo fa chi si esprime con parole pungentiMa sì proprio così