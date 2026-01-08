La provoca il pneumococco

Home / Soluzioni Cruciverba / La provoca il pneumococco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La provoca il pneumococco' è 'Polmonite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLMONITE

Perché la soluzione è Polmonite? Un'infezione che colpisce i polmoni, spesso causata da un batterio, che può portare a difficoltà respiratorie e febbre. È una malattia che può varurre persone di tutte le età, ma soprattutto anziani e bambini. La presenza di tosse, dolore toracico e fiato corto sono sintomi comuni. La prevenzione include vaccinazioni, mentre il trattamento richiede antibiotici. Questa condizione può essere grave se non curata tempestivamente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La provoca il pneumococco" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La provoca il pneumococco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La provoca il pneumococco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Polmonite

La soluzione associata alla definizione "La provoca il pneumococco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La provoca il pneumococco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Polmonite:

P Padova O Otranto L Livorno M Milano O Otranto N Napoli I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La provoca il pneumococco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dà dolore al toraceProvoca mal di dentiProvoca forti crampiProvoca forte tosseEffetto che provoca la curvatura della luceProvoca baci e abbracci