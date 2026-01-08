La più comune è a sfera

SOLUZIONE: PENNA

Perché la soluzione è Penna? Un oggetto che si usa per scrivere, spesso portatile e facile da usare, può avere diverse forme, ma quella più diffusa è a forma di sfera. Questa penna permette di tracciare lettere e parole su carta, rendendo il processo di scrittura semplice e pratico. La sua punta rotonda facilita il rilascio di inchiostro, consentendo di disegnare linee chiare e precise. È uno strumento indispensabile in ogni attività di studio o lavoro.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La più comune è a sfera" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La più comune è a sfera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "La più comune è a sfera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La più comune è a sfera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Penna:

P Padova E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La più comune è a sfera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

